الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي اليوم

المصدر: دبي- البيان

يجتمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة، اليوم، من خلال التواصل الافتراضي، في اليوم الأول من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي يقام للمرة الأولى، وعلى مدار ثلاثة أيام في المنطقة. وسيركز الحدث الذي يقام حتى الثالث من يونيو، على الاتجاهات والفرص الناشئة، وكذلك التحديات التي لها تأثير مباشر في صناعة السياحة والسفر، لا سيما في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وسيشهد الحدث الافتراضي، ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة، وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، التي تحمل عنوان حوار مع السير تيم كلارك، اليوم، من الساعة الحادية عشرة صباحاً، حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات. سيتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات عن السنوات الطويلة التي أمضاها رفقة طيران الإمارات، كما سيتطرق إلى الجهود التي بذلتها الشركة لمواجهة جائحة كوفيد 19 وخططها المستقبلية، وسيكشف استراتيجية طيران الإمارات للمرحلة المقبلة، بما في ذلك التغييرات المتوقعة على مستوى أسطولها وشبكتها العالمية.

وسيشهد اليوم الأول أيضاً، جلسة رئيسة أخرى، تنظمها هيئة الأبحاث العالمية «أرايفال»، تحت عنوان وكالات السفر عبر الإنترنت، والتوزيع المرتبط بالجولات السياحة، ومناطق الجذب في مرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث ستركز هذه الجلسة على تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت.

وفي اليوم الثاني من هذا الحدث، سيركز منتدى السياحة الصينية، الذي سيقام من الساعة الحادية عشرة صباحاً، حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، على الانتعاش المحتمل للسفر الخارجي في الصين، كما سيتناول الطريقة التي سيغير من خلالها المسافرون الصينيون حصولهم على المعلومات المتعلقة بالوجهات السياحية الخارجية.

ويختتم الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الأربعاء، بجدول أعمال مزدحم بالندوات والحوارات، بما في ذلك المقابلة التي سيجريها جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير» للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، المؤتمر الدولي للاستثمار في السفر، بالإضافة إلى ندوة رقمية بعنوان، ما الذي تفعله لتنشيط الأداء التشغيلي في شركتك؟.

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