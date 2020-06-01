منصة لـ«بيرل» لحوكمة الأعمال الخيرية

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية في القطاع الخاص عبر منطقة الخليج، عن إطلاق منصة رقمية جديدة. وتمثل منصة الموارد الرقمية الجديدة مكوّناً جديداً ومتميزاً في برنامج المبادرة لحوكمة الأعمال الخيرية، والذي يستهدف الارتقاء بمعايير الحوكمة الرشيدة ذات الصلة بمنظومة العطاء الاجتماعي في منطقة الخليج، وذلك بدعمٍ من مؤسسة بيل وميليندا غيتس. وتسعى مبادرة بيرل من خلال مشاركة أفضل الممارسات وتعزيز سهولة الوصول والعمل المشترك على المنصة الرقمية الجديدة إلى تشجيع الشركات على إطلاق المزيد من مبادرات العطاء الاجتماعي الاستراتيجية التي تُركز على تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة عبر منطقة الخليج.

وتم تصميم الدائرة لتكون منصة شاملة ومتكاملة تقدم مجموعة واسعة من الأفكار والتحليلات والموارد والأدوات الرقمية التي يمكن للمانحين توظيفها لتحقيق أكبر أثر ممكن من أعمالهم الخيرية. كما توفر المنصة محتوى غنياً باللغتين العربية والإنجليزية حول أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال العطاء الخيري، إلى جانب باقة من أحدث المنشورات ومقاطع الفيديو.

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