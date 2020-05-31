«الطيران المدني» تصدر التقرير النهائي للتحقيق بحادث طائرة الدياموند

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، التقرير النهائي للتحقيق في حادث طائرة الدياموند DA62 التابعة لشركة Flight Calibration Services الذي وقع في 16 مايو 2019 بالقرب من مطار دبي الدولي.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، أمس، إنه تم إجراء التحقيق بقيادة قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة حسب البروتوكول الدولي الوارد في الملحق الثالث عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي، بمشاركة ممثل معتمد من فرع تحقيقات حوادث الطيران في المملكة المتحدة، كونها الدولة المسجل فيها الطائرة والدولة المسجل فيها شركة الطيران المعنية، مع مستشار فني من الشركة.

وقدم فرع تحقيقات حوادث الطيران في المملكة المتحدة وهيئة الطيران المدني في بريطانيا، بالإضافة إلى شركة الطيران، كافة التسهيلات والأدلة والمعلومات للمحققين لضمان تحقيق فعال، ما عكس مدى تعاون كافة الجهات المعنية وحرصها على تحديد أسباب الحادث والخروج بتوصيات فعالة.

واتخذت شركة الطيران المعنية إجراءات وتدابير استباقية لتطبيق التوصيات والدروس المستفادة المنبثقة عن التحقيق، بهدف ضمان التشغيل الآمن ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

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