«هيئة الاتصالات» تنفي سرقة بيانات الهواتف بمجرد الرد على الاتصال

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة انه لا توجد طريقة تقنية يمكن من خلالها الدخول إلى الهواتف الذكية وسرقة البيانات الموجودة عليها بمجرد تلقي أو الرد على اتصال هاتفي.

ونبهت الهيئة في إيضاح اليوم الأحد، أن هناك رسائل تحذيرية مغلوطة تدعي بتعرض المستخدمين لاختراقات هاتفهم الذكي وسرقة صورهم وملفاتهم الشخصية بمجرد ردهم على اتصال هاتفي من ارقام معينة.

وانتشر أخيراً رسائل على صفحات التواصل الاجتماعي وجروبات «الواتس اب» تحذر من ارقام هواتف معينة وتؤكد انها هكر يتصل على جميع الأرقام،

وتدعو عدم الرد نهائياً عليها هذه الارقام، وتدعو لإرسال الرسالة للجميع لمنع اختراق هواتفهم وسرقة صورهم.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات الإلكترونية وعمليات التصييد والاحتيال تحت غطاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19)، وذلك مع زيادة اقبال المستخدمين على الشراء أونلاين واستخدم الخدمات والمنصات الالكترونية في البنوك والمتاجر لإتمام معاملتهم وشراء احتياجتهم، فيما تواصل الجهات الرسمية والرقابية في الدولة تصديها لهذه الهجمات والعمل على نشر حملات توعوية لحماية الأفراد.

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 43 ألف و247 هجمة سيبرانية خلال أبريل الماضي بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة. ووفق حسابات «البيان»، تكون الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تصدت ومنعت نحو 130 ألفاً و854 محاولة وهجمة سيبرانية خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري.

وطلبت الهيئة من المستخدمين الانتباه من الروابط المختصرة والتي عادت ما تكون فخ من المخترقين، مؤكدة انها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني فور ورود البلاغ عنها، بهدف حماية المستخدمين منها.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط والإبلاغ عنها الى الجهات الشرطة عبر منصة «eCrime» وخدمة الأمين والتأكد دائما من

محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة انها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.

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