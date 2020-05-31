"طيران الإمارات" تنهي خدمات مجموعة من أعضاء فريقها

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت طيران الإمارات، اليوم الأحد، إنها اتخذت قراراً بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقها.

وأضافت في بيان، أن ذلك القرار - بالغ الصعوبة - يأتي على الرغم من قيامها بكل ما هو ممكن للحفاظ على كافة أعضاء فريقها، وبعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتها.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم.

وتابع: "مع صعوبة القرار الذي تم اتخاذه، نؤكد التزامنا بالعمل بقصارى جهدنا للحفاظ على جميع موظفينا كلما كان ذلك ممكناً".

وأضاف المتحدث: "سنعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المتاحة لكل الموظفين المتأثرين والاهتمام بهم بكل السبل المتاحة، فيما سنواصل تقييم الوضع للتكيف مع هذه المرحلة".

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