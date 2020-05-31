"اقتصادية الشارقة" تصدر تقريرها السنوي التاسع لعام 2019

المصدر: وام

أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدائرة انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع وتنفيذ الإجراءات والسياسات والمبادرات الاقتصادية النوعية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز المسيرة التنموية للإمارة بما يترجم الرؤية السديدة لقيادتها الحكيمة الرامية نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في الإمارة .

جاء ذلك بمناسبة إصدار دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقريرها السنوي التاسع لعام 2019 والذي يأتي استكمالاً لإصداراتها السابقة انطلاقاً من دورها واهتمامها في التنمية الاقتصادية للإمارة بالشكل الذي يعكس رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة.

ويسلط الإصدار الضوء على السياسات والإجراءات العالمية التي تنتهجهــا الدائرة في إدارة عمليات نمو الاقتصاد في الإمارة وبيان المستوى العالي والأداء المؤسسي المتميز الذي تتحلى به وفق منظومة الخطط الاستراتيجية والاقتصادية المتبناة وفق معايير وطنية وعالمية.

وقالت شما النعيمي نائب رئيس قسم التخطيط الاقتصادي مدير مشروع التقرير إن الدائرة تحرص على شمولية التقرير ليكون مرجعاً موثوقاً لجميع إنجازاتها على مدار العام مما يسهل آلية الاطلاع على مختلف إنجازات الدائرة ومخرجاتها خلال العام الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة لمواكبة النهضة وتوثيق المسيرة الاقتصادية عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة.

وأوضحت أن التقرير السنوي التاسع يضم سبعة محاور رئيسية تغطي كافة الجوانب التي تتبناها الدائرة وتعمل فيها والتي تعنى بمختلف الجوانب مثل الاستثمار والتمكين والترويج وحماية المستثمر والمتعاملين والأسواق وتنمية اقتصادية محلية وعالمية وتطوير للأنظمة الاقتصادية والقانونية والصناعية والتكنولولجية والتنظيمية والمجتمعية وتخليص لمختلف المعاملات وآليات الوصول إليها وصولاً للمسؤولية المجتمعية وغيرها من المنجزات التي تفتخر الدائرة بها.

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