"طرق دبي" تعتزم إطلاق "واجهة الاستثمار الرقمية" بحلول 2021

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اعتزامها إطلاق واجهة الاستثمار الرقمية "RTA Invest" بحلول عام 2021، المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمة المستثمرين، لتقديم حزمة من الخدمات الذكية بخطوات بسيطة وسهلة، والإسهام في ترويج الفرص والمشاريع الاستثمارية والتجارية للهيئة على المستوى المحلي والعالمي؛ وتسهيل تجاوب الشركات في المزايدات التجارية والاستثمارية وبالأخص العالمية منها.

وقال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة:" نسعى إلى إطلاق واجهة الاستثمار الرقمية بحلول عام 2021، التي ستوفر تجربة متكاملة للمستثمرين حول مشاريع الهيئة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل منصة لعرض الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة واستقطاب المستثمرين من خلال فتح منافذ تفاعلية معهم للتواصل وتبادل الأفكار والاقتراحات وتقديم حلول ذات نماذج عمل مبتكرة بما يؤول الى تعزيز مجالات التعاون في المجالات الاستثمار والشراكة .

وأضاف: "تطمح هيئة الطرق والمواصلات إلى مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة والاستمرار في رفع تنافسية المشاريع وترويج الفرص بشكل احترافي لزيادة الاقبال على مشاريع البنى التحتية والمبادرات وجذب الشركات المحلية والعالمية وخاصة تلك التي تعمل في انظمة النقل المتكامل Ecosystem من خلال توظيف احدث نماذج التمويل والتكنولوجيا وتكاملها مع وسائل النقل مما يتيح خيارات جديدة للمستخدمين والركاب ويجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل، وتنويع الفرص الاستثمارية الجديدة والمبتكرة"، موضحاً أن المنصة تقدم فرصاً عادلة وشفافة لجميع المستثمرين من حول العالم، للاطلاع والحصول على معلومات فورية عن المشاريع والفرص، إلى جانب ذلك ستسهم المنصة في فتح قناة جديدة لاستكشاف واستقطاب المستثمرين العالميين وبالتالي جذب المزيد من رأس مال الأجنبي الذي يحقق النمو ويعزز مكانة دبي كبيئة جاذبة للاستثمار العالمي تواكب تطلعات المستثمرين والمبتكرين.

وأكد الحداد أن المنصة الرقمية تتضمن معلومات مفصلة وجاذبة ذات صلة بكل مشروع بحيث يتمكن المستثمرون من اتخاذ القرار وإبداء اهتماماتهم من خلال المنصة، ومن ثم يقوم الفريق المختص في الهيئة بالتواصل من خلال عمليات وانظمة مؤتمتة لتوفير الدعم، مما يدفع نحو خلق فرص إضافية للنمو والشراكة والابتكار مع القطاع الخاص، وأن هذا الإطلاق يجسّد سعي الهيئة نحو تعزيز تنافسية مشاريعها عالمياً ورفع الإيرادات والعائد على أصول الهيئة، وذلك تماشيا مع الممارسات الرائدة لضمان حصول المستثمرين على تجربة مثالية في مسيرة أعمالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز