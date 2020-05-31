القرارات والمبادرات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم لعودة الحياة الاقتصادية

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماع مجلس الوزراء واعتمد عدد من المبادرات والقرارات في شأن تطوير العمل الحكومي.

واعتمد مجلس الوزراء سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، الهادفة إلى توعية الشباب ببرامج الإسكان في الدولة ومتطلباتها وشروط ومعايير الاستحقاق، وتسهيل عملية البناء، ونشر الوعي بأساليب وتقنيات البناء الحديثة

كما وافق على تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، وبما يضمن قيام هذه الجهات بأداء مهامها الاجتماعية والإنسانية دون أعباء إضافية عليها، وتركيز جهودها لدعم المحتاجين والفئات المستحقة للدعم بصورة خاصة، والمساهمة في تنمية المجتمع بصورة عامة.

ووجه مجلس الوزراء خلال جلسته بدراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لرفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية، وتبسيط إجراءات الخدمات وتقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وآليات الدفع.

كما وجه بدراسة ملف الثقافة المجتمعية في ضوء تداعيات انتشار مرض كوفيد19 وتشكيل فريق لتحديد مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات لمجتمع #الإمارات للتعامل مع الأزمة الحالية، ونشر محتوى إعلامي وبرامج ثقافية تواكب التوجهات وتعزز الصحة النفسية في المجتمع.

ودراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة، من خلال تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسخر جهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة، ودعمهم وإعداد أطر العمل التطوعي وتوحيده وتنسيقه على المستوى الوطني والتعاون مع الباحثين والمتخصصين لتصميم البرامج الحكومية الداعمة، ودراسة ملف الاتصال عبر الانترنت وأتمتة العمل، وخلق منظومة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير تطبيقات ومنصات تدعم ممارسة التعلم والعمل عن بعد، وتشكيل فريق لتطوير وإشراك شركات التكنولوجيا لتطوير خدمات جديدة في الدولة.

واعتمد مجلس الوزراء قرار تعليق العمل بالغرامة الإدارية بخصوص التأمينات أو الضمانات البنكية التي يقدمها مزاولو الأنشطة الإعلامية، في إطار المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم البيئة الاستثمارية في ظل الظروف الحالية.

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