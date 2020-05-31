خطة من 16 محوراً لاستئناف أعمال هيئة الاتصالات في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وضعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، خطة احترازية مع العودة للعمل في المكاتب بمقر الهيئة اعتباراً من اليوم، بحيث تتضمن الخطة 16 محوراً رئيسياً للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزوار ولمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الهيئة لــ "البيان"، أن الخطة تتضمن التباعد الجسدي قدر الإمكان ولمسافة مترين، وإغلاق أماكن التجمعات بما فيها غرف الاجتماعات والمصليات وغرف الضيافة، ارتداء الكمامات والقفزات من قبل جميع الموظفين في كل الأوقات.

وذكرت الهيئة أن الخطة تضمنت كذلك وضع الكاميرات الحرارية عند المداخل لكشف درجة حرار الجسم عند الدخول إلى مقر الهيئة، وتحديد عدد مستخدمي المصاعد بحد أقصي 3 أفراد في آن واحد، وتقليص الطاقة الاستيعابية لموافق السيارات الخاصة بالهيئة إلى 50%.

كما تتضمن الخطة استمرار تعقيم مباني الهيئة والمكاتب والمركبات والمعدات بشكل يومي، وتوفير المعقمات من قبل الهيئة في جميع انحاء المبني، وتفعيل أنظمة متطورة لتنقية الهواء وتوفير التهوية الطبيعية قدر الإمكان، والابلاغ ف حالة الطوارئ واللجوء إلى غرفة الحجر الصحي.

وذكرت الهيئة، أنها حددت مداخل ومخارج منفصلة للموظفين والزوار، مع استمرار العمل عن بعد لجميع موظفي التعهيد والاستشاريين، وعدم السماح بإدخال الوجبات الغذائية من محلات وأماكن خارجية، التقليل من مشاركة استخدام المعدات والأدوات المكتبية، والاستغناء عن أجهزة الطابعات قدر الإمكان، وتقليل استخدام المعاملات الورقية، واستخدام المنصات الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتواصل المرئي.

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