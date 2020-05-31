"راكز رأس الخيمة" تطلق خيار تأسيس الشركات القابضة لدعم المستثمرين

المصدر: وام

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" خيار تأسيس الشركات القابضة مؤخراً كأحدث إضافة للتشكيلة الواسعة من الباقات والخدمات التي تقدمها لدعم المستثمرين في إمارة رأس الخيمة.

ويمنح هذا النوع من الشركات تأمينا على استثمارات أصحاب الأعمال بامتلاكهم حصصا وأصولا في العديد من الكيانات القانونية الأخرى بالإضافة إلى إدارة المخاطر.

وأشاد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" بالمكانة البارزة التي تتبوأها دولة الإمارات كأحد أكثر الوجهات أمانا وجاذبية في المنطقة وبالفرص الواعدة التي تتيحها إمارة رأس الخيمة للمستثمرين العالميين والتي من ضمنها تأسيس شركات قابضة من شأنها إثراء خيارات التأسيس التي تقدمها "راكز" لهم.

وقال : بإمكان المستثمرين في الشركات القابضة تنويع وإدارة استثماراتهم بفعالية أكبر عن طريق تملّك أصول وحصص في الشركات الأخرى على حدة تحقيقاً لمبدأ الشفافية عند دخول المشاريع أو الخروج منها.

وأكد جلاد سعي "راكز" المتواصل لتوفير المزيد من أشكال الكيانات القانونية التي يمكن تأسيسها فيها جنباً إلى جنب مع أنسب الحلول التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الأجنبية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.

جدير بالذكر أن تكلفة تأسيس شركة قابضة في " راكز " تبدأ من 10535 درهما مع توفر خيار تأسيس الشركة ككيان منطقة حرة أو كيان محلي مع تمتع الشركة في الحالتين بالعديد من المزايا التي تشمل اختيار المنشأة الملائمة وأُهلية الحصول على تأشيرات إقامة بدولة الإمارات وحسابات مصرفية في البنوك العاملة في الدولة.

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