انطلاق أعمال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي غداً

المصدر: دبي - البيان

يجتمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة غداً الإثنين من خلال التواصل الافتراضي، في اليوم الأول من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي يقام للمرة الأولى وعلى مدار ثلاثة أيام في المنطقة.

ويركز الحدث على الاتجاهات والفرص الناشئة وكذلك التحديات التي لها تأثير مباشر على صناعة السياحة والسفر، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشهد الحدث الافتراضي الذي شهد تسجيل 12 ألف مشارك من 148 دولة ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

في هذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "لا يركز هذا الحدث الجديد الذي أطلقناه على الدور الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي في دعم وتوجيه صناعة السفر والسياحة في المنطقة خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها فحسب، بل يؤكد أيضاً التزامنا الكامل بخلق الفرص وتهيئة الأجواء الإيجابية وتعزيز التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في هذه الأوقات الصعبة.

وأضافت :"سيتناول المتخصصون والخبراء في هذه الصناعة من خلال أربع جلسات متقدمة تبث مباشرةً على الهواء كل يوم، مجموعة من المواضيع الرئيسية بما في ذلك خارطة التعافي من أزمة كورونا، استراتيجيات السياحة للمستقبل، رؤية الفنادق لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مرونة القطاع السياحي، بالإضافة إلى استكشاف الوضع الطبيعي الجديد الذي ينتظرنا في الفترة المقبلة، فضلاً عن تكنولوجيا السفر الناشئة وأبرز اتجاهات الاستدامة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة".

وتبدأ الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث التي تحمل عنوان حوار مع السير تيم كلارك يوم الإثنين الأول من يونيو من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات (أي من الساعة الثامنة حتى التاسعة صباحاً حسب التوقيت الصيفي لبريطانيا)، وسيتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات السير تيم كلارك إلى جون ستريكلاند عن السنوات الطويلة التي أمضاها رفقة شركة الطيران الإماراتية، كما سيتطرق إلى الجهود التي بذلتها الشركة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وخططها المستقبلية، وسيكشف في الوقت عينه استراتيجية طيران الإمارات للمرحلة المقبلة، بما في ذلك التغييرات المتوقعة على مستوى أسطولها وشبكتها العالمية.

وسيشهد اليوم الأول أيضاً جلسة رئيسية أخرى تنظمها هيئة الأبحاث العالمية "أرايفال" تحت عنوان وكالات السفر عبر الإنترنت والتوزيع المرتبط بالجولات السياحة ومناطق الجذب في مرحلة ما بعد كوفيد-19، حيث ستركز هذه الجلسة على تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت، كما ستناقش مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على منظمي الرحلات ومناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الجلسات الأخرى التي تقام في اليوم الأول جلسة التواصل وبناء الثقة الآن ورؤية الفنادق لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وفي اليوم الثاني من هذا الحدث، سيركز منتدى السياحة الصينية الذي سيقام من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت دولة الإمارات، أي من الثامنة حتى التاسعة صباحاً حسب التوقيت الصيفي لبريطانيا، على الانتعاش المحتمل للسفر الخارجي في الصين، كما سيتناول الطريقة التي سيغير من خلالها المسافرون الصينيون حصولهم على المعلومات المتعلقة بالوجهات السياحية الخارجية.

في السياق ذاته وضمن جدول الأعمال المزدحم لهذا الحدث الافتراضي، تقام فعالية "ترافيل فورورد الافتراضية" التي تقدم للموردين وكبار المدراء التنفيذيين رؤى مبتكرة عن أطروحات تكنولوجيا السفر لما بعد عام 2020. ومع تسليط الضوء بشكلٍ واسع على تبعات أزمة كوفيد-19، ستساعد هذه الفعالية على سد الفجوة الحاصلة بين حالة عدم اليقين والمرونة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

هذا وسيشهد اليوم الثاني أيضاً جلسة مواجهة الجائحة من خلال التكنولوجيا والتحليلات و"نقاشات التجارة الإلكترونية لعلامات السفر".

ومن الأحداث البارزة الأخرى التي ستقام في اليوم الثاني، ندوة رقمية عبر البث المباشرة تحت عنوان مرحلة التعافي: استراتيجية السياحة للمستقبل، والتي ستشهد مشاركة عدد من الخبراء في هذه الصناعة بما فيهم فهد حميد الدين المشرف العام على الاستثمار والاستراتيجية والتسويق السياحي في وزارة السياحية بالمملكة العربية السعودية، وكيث تان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في سنغافورة. سيناقش الخبراء في هذه الندوة كيف أن استراتيجيات التنمية السياحية على المدى البعيد التي أقرتها حكومات المنطقة، ستصبح حافزاً للتعافي من تبعات أزمة كورونا، وذلك عندما تتكيف أنماط السفر مع "الوضع الجديد".

ويختتم الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي يوم الأربعاء الثالث من يونيو، بجدول أعمال مزحم بالندوات والحوارات، بما في ذلك المقابلة التي سيجريها جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير" للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، المؤتمر الدولي للاستثمار في السفر، بالإضافة إلى ندوة رقمية بعنوان ما الذي تفعله لتنشيط الأداء التشغيلي في شركتك؟، والتي ستناقش قوة تحليلات البيانات في المساعدة على رفع الأداء إلى أقصى حد ممكن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز