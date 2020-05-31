"الضرائب" الإماراتية توضح معايير تأجيل العلامات المميزة على التبغ

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، أن قرار تأجيل الخطوة النهائية للمرحلة الثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بمنع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية داخل الدولة إعتباراً من الأول من يناير المقبل 2021 لن يؤثر على الخطوتين الأولى والثانية من هذه المرحلة اللتين سبق تطبيقهما، ولن يؤثر على نسب الضريبة الانتقائية، مشددة على أن هذه السلع الانتقائية المحددة المستوردة يجب أن تحمل طوابع ضريبية رقمية صالحة.

وأوضحت أن قرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته جاء دعماً للأعمال المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت إلى أنه في ضوء هذه الإجراءات الاحترازية التي شملت الإغلاق المؤقت للمقاهي والمطاعم، ومنعها من تقديم الأرجيلة، لم يتمكُّن بعض منتجي وموزعي ومستوردي ومخزني تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تُسخَّن كهربائياً من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سابقاً، ولم يتمكنوا من استخدام أو بيع مخزون السلع التي لا تحمل علامات مميزة قبل الأول من يونيو 2020، لذلك قررت الهيئة تأجيل تطبيق الخطوة النهائية من المرحلة الثانية حتى الأول من يناير2021.

جاء ذلك في توضيح حول معايير تطبيق قرار "تأجيل تطبيق الخطوة النهائية من المرحلة الثانية من نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ" في إطار "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب التي تهدف لتعريف الخاضعين للضرائب بالجوانب الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها ولتمكينهم من التطبيق بدقة وكفاءة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 بهذا الشأن بدأت الهيئة تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الثانية من النظام اعتباراً من الأول من نوفمبر 2019، بتمكين المستوردين والمصنعين المقيمين في الدولة من طلب الطوابع الضريبية الرقمية لتثبيتها على عبوات تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، واعتباراً من الأول من مارس 2020 بدأ منع استيراد تبغ الأرجيلة أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً بدون الطوابع الضريبية الرقمية.

وأكدت الهيئة أن هاتين الخطوتين تم تطبيقهما فعلياً ويبقى تطبيقهما سارياً ولا يتأثر بقرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الإدارات الجمركية ستقوم بإجراء الفحوصات المعتادة على هذه المنتجات لضمان الامتثال لهذه القواعد بشكل مستمر، ولن يؤثر القرار على منع استيراد السلع الانتقائية المحددة التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية إلى الدولة.

وأشارت الهيئة في توضيحها إلى أن قرار تأجيل الخطوة النهائية من المرحلة الثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته يتيح الفرصة للأعمال التي تقوم بتوريد أو نقل أو تخزين أو حيازة تبغ الأرجيلة أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً للقيام باستخدام ما لديها من هذه السلع التي لا تحمل علامات مميزة، وذلك إدراكاً للوضع الراهن الذي شهد إغلاقاً مؤقتاً للعديد من الأعمال، وعدم تمكنها من بيع منتجاتها قبل الأول من يونيو 2020 بالكميات المخطط لها سابقاً.

وأوضحت أنه سيكون على الأعمال خلال الشهور السبعة التي تم تمديدها إما استخدام مخزون السلع التي بحوزتها ولا تحمل علامات مميزة، أو القيام بترتيبات بديلة لاستخدامها كتصديرها خارج الدولة على سبيل المثال.

وذكرت أنه بحلول الأول من يناير 2021 يجب أن تكون كافة منتجات تبغ الأرجيلة أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً المُحتفظ بها في حيز التداول الحُر في الدولة مُزوَّدة بطوابع ضريبية رقمية صالحة، وسيمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة هذه السلع التي لا تحمل العلامات المميزة.

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