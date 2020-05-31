قمة أعلى برج في العالم تعاود استقبال الزوار

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

عاودت قمة برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم إستقبال زوارها، وسط إجراءات وقائية تضمن سلامة الزائرين وتوفير تجربة ممتعة وآمنة.

ويضمّ برج خليفة منصّتي مراقبة، هما "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125، و"آت ذا توب سكاي" التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وتعد منصتا "آت ذا توب" في الطابقين 124 و125، و"آت ذا توب سكاي" التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً مقصداً للسياح جذب 15.92 مليون زائر في 2018.

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