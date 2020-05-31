4 تريليونات درهم أصول الصناديق السيادية الإماراتية الكبرى

المصدر: البيان الإلكتروني

استحوذت الإمارات على 13.3% من الثروات السيادية في العالم بما يعادل 1.096 تريليون دولار (4.025 تريليونات درهم)، وذلك وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية (إس دبليو إف آي) المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وأظهر رصد أعدته "البيان" استناداً لأحدث بيانات معهد صناديق الثروات السيادية، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، والأول عربياً، بإجمالي أصول 579.6 مليار دولار (2.13 تريليون درهم).

وبحسب البيانات المحدثة بنهاية مايو 2020، زادت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التى حلت في المرتبة الثانية عشر عالمياً إلى 239.4 مليار دولار (878.6 مليار درهم) مقابل 233.8 مليار دولار (858 مليار درهم).

وحلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 13 عالمياً بعد وصول أصولها إلى 232.14 مليار دولار (851.4 مليار درهم) من 226 مليار دولار (829.4 مليار درهم).

وجاءت هيئة الإمارات للاستثمار في المركز 27 عالمياً، بأصول 45 مليار دولار (165.1 مليار درهم) بنهاية مايو 2020.

فيما بلغت أصول شركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة التى جاءت في المرتبة 75 عالمياً، نحو 793 مليون دولار (2.9 مليار درهم).

وعربياً، جاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً، بأصول بلغت 533.7 مليار دولار

واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة التاسعة عالمياً بأصول 360 مليار دولار.

وعالمياً، جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول 1.186 تريليون دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول 940.6 مليار دولار.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية المصنفة البالغة 93 صندوقاً إلى 8.23 تريليون دولار.

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