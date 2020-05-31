"مِراس" تطلق خدمة "رصيف الاستلام" لاستلام الطلبات دون تلامس

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "مِراس" خدمة جديدة لاستلام الطلبات دون تلامس مما سيبقي العملاء على تواصل آمن ومريح مع متاجر التجزئة والمطاعم المفضلة لديهم في "سيتي ووك" و"لا مير" و"ذا بييتش".

وتتيح خدمة "رصيف الاستلام" للعملاء استلام الطلبات من متاجرهم المفضلة بوقت انتظار قليل عبر عملية بسيطة تتكون من ثلاث خطوات بدون تلامس:

1. الطلب

يقوم العميل بإجراء الطلب مع المتجر عبر إحدى نقاط الشراء (الموقع الإلكتروني أو مكالمة هاتفية أو التطبيق الإلكتروني). وبعدها سيتصل موظف من المتجر بالعميل لتأكيد الطلب وإخباره بوقت ومكان استلام الطلب.

2. الوصول

عندما يصل العميل إلى الموقع المتفق عليه، يقوم بالاتصال بالمتجر عبر طريقة الاتصال المفضلة لديه - مكالمة هاتفية أو تطبيق الواتساب أو رسالة نصية، أو غير ذلك – ثم إبلاغ المتجر بتفاصيل نوع السيارة ولونها ورقم لوحة التسجيل.

3. الاستلام

يقوم موظف المتجر بإحضار الطلب إلى سيارة العميل الذي يقوم بتسديد قيمة الطلب بطريقة غير نقدية.

ويمكن العثور على تفاصيل الاتصال بجميع المتاجر ومحلات الأطعمة والمشروبات المشاركة بخدم "رصيف الاستلام" على الموقع الإلكتروني ل"سيتي ووك"، و"لا مير"، "ذا بييتش"، إلى جانب مواقع نقاط الاستلام المحددة بدقة على تطبيق خرائط غوغل.

فإذا كنتم تودون يودون أن تبدؤوا يومكم بوجبة كلاسيكية من إيغ سبيكتيشن، أو وجبة دجاج مشوي من ميتس آند ترايز أو التمتع بشرب كوب لاتيه على الغداء، يمكنكم الآن استلام طلباتكم بسهولة مثلما اعتدتم قبل ظهور وباء كوفيد-19 من متاجركم ومطاعمكم المفضلة في وجهات مِراس المميزة.

وتماشياً مع التزام مِراس بتنفيذ جميع التدابير التي تفرضها الحكومة لحماية صحة ورفاهية موظفيها وعملائها عبر جميع وجهاتها، سيتم أيضاً تعقيم نقاط الاستلام كجزء من دورة التعقيم المستمرة والتي تتم كل ساعتين في جميع وجهات مِراس.

وأما الذين يفضلون زيارة الوجهات، فيمكنهم الاطمئنان إلى أنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجربة آمنة ومريحة لتناول الطعام والتسوق والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

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