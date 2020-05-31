جهاز أبوظبي للاستثمار ثالث أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً والأول عربياً

المصدر: البيان الإلكتروني

جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، والأول عربياً، بعد أن وصل إجمالي أصوله إلى 579.6 مليار دولار (ما يعادل 2.13 تريليون درهم)، وفقاً لأحدث أرقام نشرها معهد صناديق الثروة السيادية (إس دبليو إف آي).

وبحسب البيانات المحدثة بنهاية شهر مايو 2020، جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول 1.186 تريليون دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول 940.6 مليار دولار، تلاه جهاز أبوظبي للاستثمار.

وعربياً، جاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً، بأصول بلغت 533.7 مليار دولار

واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة التاسعة عالمياً بأصول 360 مليار دولار.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية المصنفة البالغة 93 صندوقاً إلى 8.23 تريليون دولار.

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