إقبال متزايد على التسوّق الإلكتروني

شهدت مواقع تجارة التجزئة والتسوق عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية استقطاباً متزايداً من قبل المستهلكين، حيث شكلت لهم خياراً مثالياً مع تفشي «كورونا» ما أسهم في تسريع تبني عملية التحول الرقمي لتلبية الطلب المتزايد من مختلف الفئات.

وأكد تقرير لمؤسسة دبي للمستقبل بعنوان «الحياة بعد كوفيد 19: مستقبل تجارة التجزئة» أهمية المبادرات الحكومية والخاصة في دعم متاجر التجزئة للانتقال إلى التحول الرقمي والعمل عبر الإنترنت سريعاً في ظل توجهات عالمية تشير إلى أن الكثير من المتسوقين سيعتمدون بشكل أكبر على التسوق الاكتروني بعد «كورونا». (دبي - البيان)

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