«إس أند بي» تؤكد تصنيف أبوظبي مسنوداً بقوة استثنائية لموجودات الحكومة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكدت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على تصنيف أبوظبي الائتماني القوي عند AA /‏ A-1 +، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد النظر في تأثير «كوفيد 19»، والانخفاض الحاد في أسعار النفط على الاقتصاد.

وقال ذهبية جوبتا، المحلل في الوكالة، إن التوقعات المستقرة تعكس توقعاتها بأن مراكز صافي الأصول المالية والخارجية لأبوظبي، ستظل قوية خلال العامين المقبلين.

وتفترض «إس أند بي»، أن متوسط سعر خام برنت عند 30 دولاراً للبرميل في 2020، و50 دولاراً للبرميل عام 2021، و55 دولاراً للبرميل من 2022.

وتوقعت انتعاشاً للناتج المحلي، والطلب على النفط، خلال النصف الثاني من 2020، وحتى 2021.

وتعكس التصنيفات، وجهة نظر إس آند بي عن المواقف المالية والخارجية القوية لإمارة أبوظبي، حيث توفر القوة الاستثنائية لصافي موجودات الحكومة، مصداً قوياً لمواجهة تأثير تقلبات أسعار النفط والفيروس في النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية والحساب الخارجي.

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