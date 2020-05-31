استطلاع «البيان»: «التطبيقات» ثقافة مفقودة عند تحويل الأموال

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» وصفحتها على «فيسبوك»، عن ضعف التوجّه نحو استخدام التطبيقات الرقمية لتحويل الأموال، حيث فضّلت الغالبية خلال فترة العيد الطرق التقليدية في تحويل الأموال. وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع البيان الإلكتروني أن 20% من المشاركين أكدوا أنهم استخدموا تطبيقات تحويل الأموال خلال العيد، في حين قال 80% إنهم لم يستخدموا التطبيقات.

وقال 27% على «فيسبوك» إنهم قاموا باستخدام تطبيقات تحويل الأموال خلال العيد مقابل 73% قالوا إنهم لم يستخدموها.

وأرجع الخبراء نتيجة الاستطلاع إلى أن ثقافة استخدام التطبيقات الرقمية في تحويل الأموال لا تزال جديدة الأمر الذي تزامن مع ضعف الترويج لهذه التطبيقات نتيجة لضيق الوقت وعدم وجود الثقة الكاملة بعدم إمكان اختراقها لا سيما من كبار السن التي لا تتقن استخدام التطبيقات الرقمية ويفضلون تقديم العيديات بشكل نقدي.

وقال محمد الفقي، خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بكلية الدار الجامعية في دبي،: إن ثقافة تحويل المال عبر التطبيقات الإلكترونية لا تزال جديدة بالنسبة للكثيرين ولذلك خلال فترة العيد تم اللجوء إلى البدائل الأخرى مثل «بطاقة الهدايا» التي تبيعها العديد من المتاجر ومراكز التسوق موضحاً أن هناك فئة كبيرة لا تجيد استخدام التطبيقات.

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