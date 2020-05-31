سياحة دبي تفتح زيارة الشواطئ الفندقية لغير النزلاء

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تحديثاً جديداً على اشتراطات القطاع الفندقي تتضمن السماح للضيوف الخارجيين ومن غير نزلاء الفنادق شراء تذاكر دخول الشواطئ بعد أن كان الأمر يقتصر في وقت سابق على السماح لنزلاء الفنادق فقط.

وركزت التحديثات الجديدة على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة مسبقاً بخصوص الرياضات المائية مع ضرورة وضع الاعلانات والقواعد العامة في أماكن واضحة وعند المداخل حتى يتسنى رؤيتها من قبل الجميع.

وفيما يتعلق بالقواعد الإرشادية للأنشطة السياحية الأخرى الخاصة بالشواطئ فإنه غير مسموح باستخدام مرافق الاستحمام ويجب على العملاء إحضار البياضات الخاصة بهم واستعمال أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد فقط وتنظيف جميع القوارب وتطهير سترات النجاة بعد كل مستخدم واستخدام الاقنعة والقفازات إلزامي على الجميع.

وتسعى فنادق دبي الشاطئية الى الاستفادة من قرار فتح الشواطئ للنزلاء وغير النزلاء حيث بدأت بإطلاق حملات ترويجية لاستقطاب نزلاء الفنادق وزوار ومحبي الشواطئ من السوق المحلي مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصارمة التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وقالت مجموعة جميرا رداً على استفسار «البيان» حول العروض الفندقية والشاطئية إنه بات بإمكان سكان الإمارات التخطيط لإقامة في فندق جميرا النسيم المطل على الشاطئ الذي يمتد على كيلومترين من الشاطئ الخاص مع إطلالات على برج العرب في ظل اتباع إجراءات صحية وقائية صارمة وتتضمن قائمة العروض خصومات على المطاعم التي تلبي مختلف الأذواق سواء للنزلاء أو للضيوف من خارج الفندق.

وكشف فندق برج العرب عن عرض حصري للمقيمين في دولة الإمارات يتضمن خصماً يصل الى 20 % على أسعار الغرف الفندقية مع دخول إلى شاطئ جميرا الخاص، وتيراس برج العرب ودخول نادي سمر سولت الشاطئي.

وأعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن البدء باستقبال حجوزات الإقامة في المنتجع تماشياً مع توجيهات كل من دائرة السياحة والتسويق التجاري ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، حيث باستطاعة الضيوف الاستمتاع بالشاطئ والأنشطة المائية الشاطئية بالإضافة إلى المطاعم الموجودة في الفندق. وطرح المنتجع عروضاً تشمل إمكانية الوصول إلى شاطئ وايت وقائمة غداء من 3 أطباق في مطعم وايت.

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