قطاع الضيافة يترقب انتعاشة قوية بعد انحسار «كورونا»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

يترقب قطاع الضيافة في الدولة انتعاشة قوية بعد انتهاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد التي تسببت في حالة تباطؤ بالقطاع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما تتجه بعض العلامات الكبرى إلى افتتاح فروع ومحال جديدة لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً عبر عمليات التوصيل إلى المنازل.

وقال خبراء في قطاع الضيافة لــ«البيان» إن القطاع ينتظره أداء قوي، خصوصاً مع عودة الأعمال إلى طبيعتها، وهو ما سيزيد المبيعات ويرفع الحراك بعد فترة من الهدوء، مشيرين إلى أن هناك استثمارات كبيرة ينتظرها القطاع تتمثل في افتتاح فروع جديدة والتوسع في إمارات أخرى.

توصيات

وأشار دومينيك دي ديو، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرافيا، إلى إعادة فتح جميع فروع المجموعة المنشرة في الدولة، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، وفقاً للشروط والتوصيات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن جميع المطاعم تقوم بمواصلة أعمالها والسماح للزوار بالوجود داخل الفرع بنسبة 30%، والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص في المطعم، وبحيث لا يزيد عدد الأشخاص على 4 أشخاص على الطاولة الواحدة، مع ضرورة استخدام معدات التقديم التي تستخدم مرة واحدة فقط، والاهتمام بتعقيم الطاولات.

عروض

وقال أليساندرو دوبالدو، مؤسس علامة 800 بيتزا الإيطالية، إنه تم افتتاح فرع جديد في أبوظبي، بعد أن توسّعت العلامة في العديد من المواقع الرئيسة في دبي التي تمتلك فيها سبعة فروع، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يقع في قلب أبوظبي في منطقة مارينا سكوير ضمن باراجون باي مول في جزيرة الريم، والقريب من العديد من المناطق السكنية والتجارية المهمة.

وأضاف دوبالدو: «نحن متحمسون للغاية لعودة أعمالنا في العاصمة أبوظبي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية»، موضحاً أن سكان أبوظبي سيستفيدون من العديد من العروض الحصريّة من خلال الطلب عبر موقع العلامة الإلكتروني تصل إلى خصم بنسبة 20%.

شروط

وقال محمود حرب، المدير الإداري لسلسلة مطاعم «ملك الطاووق» في الدولة: «إنه منذ بداية هذه الأزمة، قمنا بالتعاون الكامل مع بلدية دبي باتباع كل الشروط والإجراءات الصارمة التي اتخذتها لحماية صحة الزبائن»، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات الرقابة على سلامة الطعام بعد الإعلان عن قرار إعادة افتتاح المطاعم والمحلات التجارية.

وأضاف حرب أن جميع المطاعم تخضع لنظام رقابي حكومي من قِبل مشرفي الصحة المعتمدين لضمان سلامة الغذاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى تأمين أعلى مستويات السلامة الغذائية مع تأثير العامل النفسي في طلب الوجبات من المطاعم.

توصيل

من جهته، قال أوليفييه لاتور، الرئيس التنفيذي لجرانديوس، أن فلاوع المجموعة عززت جهودها من أجل توصيل الطلبات إلى المنازل، وقدمت عروضاً خاصة، إذ تتم مراقبة توافر المخزون بشكل مستمر مع مراعاة أن تكون المنتجات ذات قيمة أكبر وملبية لاحتياجات العملاء.

وأشار إلى أن جرانديوس كشفت من إجراءات الصحة والسلامة بجميع المتاجر تجاوباً مع الظروف الحالية، لضمان سلامة موظفيها وعملائها، فضلاً عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، لضمان تقديم خدمة ذات موثوقية عالية ودعم المجتمع.

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