اقتصادية دبي تنسق بين شركتين لتوصيل الأغذية الطازجة إلى المنازل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اقتصادية دبي عن تنسيق تعاون بين إن آر تي سي فريش وإنستاشوب؛ عبر تطبيق لتوصيل منتجات البقالة، لتلبية الإقبال المتزايد على شراء الفواكه والخضراوات الطازجة، حيث سيتمكن المستهلكون من الحصول على المنتجات الطازجة في منازلهم في نفس اليوم وبطريقة آمنة وملائمة.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات، وانسجاماً مع ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المتاجر الإلكترونية.

وسيتمكن المستهلكون من خلال هذا التعاون المشترك من الحصول على مجموعة كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة عالية الجودة من إن آر تي سي فريش على منصة إنستاشوب من الساعة ١٢ ظهراً وحتى ١٢ بعد منتصف الليل، وسيتم الدفع مسبقاً أونلاين عبر التطبيق لضمان سلامة العملاء ومندوبي التوصيل.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا تنسيق هذا التعاون البنَاء بين إن آر تي سي فريش وإنستاشوب والذي ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع، حيث لوحظ إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام التطبيقات الذكية كبديل عن الشراء التقليدي، كونها تشكل جزءاً من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين.

وسيسهم التعاون في التخفيف على المواطنين والمقيمين في ظل هذه الأوقات والظروف الراهنة، بحيث يتم توصيل احتياجاتهم ومستلزماتهم بكل سهولة ويسر، وبطريقة آمنة وذات كفاءة عالية».

وقال محمد نصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن آر تي سي: «عندما يتعلق الأمر بالتسوق عن طريق الإنترنت والتوصيل للمنازل، فإن الطلب على سهولة الاستخدام والراحة يتزايد بشكل كبير في المنطقة.

وهذا التعاون مع إنستاشوب سيمكننا من الاستفادة كثيراً من فرق التوصيل لتزويد المزيد من المنازل المنتجات الطازجة. وبدعم كامل من اقتصادية دبي، نتطلع أيضاً إلى توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات الطازجة في جميع أنحاء الإمارات».

وقال جون تسيوريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنستاشوب: «نحن متحمسون للعمل مع إن آر تي سي فريش، حيث ستتيح هذه الشراكة لزبائننا الفرصة لشراء الفواكه والخضراوات الطازجة عالية الجودة من مورد محلي على إنستاشوب، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعاون مع الأفضل فقط.

ويسعدنا أن نضم إن آر تي سي فريش إلى منصاتنا والتأكد من أن كل أسرة في دبي لديها إمكان الوصول إلى خدمة موثوق بها لتوصيل المنتجات الطازجة».

وتواصل المنصة التجارية الإلكترونية إنستاشوب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية في كل خطوة من سلسلة التوريد وشبكات التوصيل الخاصة بها للمساعدة على الحفاظ على توريد وتسليم الفواكه والخضراوات عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارات.

وتستمر إن آر تي سي فريش في العمل كالمعتاد ليتمكن المستهلكون من الاستمتاع بطلب الفواكه والخضراوات الطازجة من منازلهم وذلك من خلال تقديم طلباتهم بكل راحة وأمان من خلال موقع إن آر تي سي فريش، www.nrtcfresh.com‏://https أو من خلال التطبيق المتوافر على متجري آب ستور وجوجل بلاي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز