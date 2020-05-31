«غرفة ومصرف الشارقة» يدعمان رجال الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

عقد كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، اجتماعاً تفاعلياً عبر الاتصال المرئي، للتشاور حول آخر المستجدات المرتبطة بمدى التأثير العام لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى بحث السبل المتاحة للتعاون المشترك، لتحفيز رجال الأعمال، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضرراً، فضلاً عن التعرف إلى توجهات القطاع المصرفي في إيجاد الآلية المناسبة للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.

شهد الاجتماع حضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

وأكد العويس أن القطاع المصرفي، يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعاملاً رئيساً في تطوير وتنمية مختلف القطاعات. من جانبه، أوضح محمد عبد الله، أن المصرف حرص منذ بدء تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، على مراجعة الاستراتيجيات التي يقوم عليها للتعامل مع المرحلة الراهنة.

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