أبوظبي تعيد فتح 90 % من المراكز التجارية

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس افتتاح مركز «مكاني» التجاري ليصبح المركز الـ 26 الذي يستقبل المستهلكين في الإمارة من إجمالي 29 مركزاً تجارياً بنسبة 90 %، وتضم المراكز التجارية المعاد فتحها غالبية أكبر المراكز التجارية وكان آخرها المركز التجاري العالمي «دبليو تي سي» في قلب أبوظبي.

وأكدت الدائرة أن المراكز المعاد افتتاحها تخضع لإجراءات تفتيش صارمة قبل وأثناء وبعد الافتتاح للتأكد من مدى التزامها اللوائح التي وضعتها الدائرة لإعادة افتتاح المراكز التجارية مثل تركيب الأجهزة الحرارية وتوفير الكمامات والقفازات وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي.

وذكرت أن المراكز التي أعيد افتتاحها شملت 18 مركزاً هي: مارينا مول وذا جاليريا مول ونيشن تاورز مول وأبوظبي مول وفتوح الخير مول وياس مول وباب الشرق مول والوحدة مول وأفنيو الاتحاد مول ومشرف مول والراحة مول ودير فيلد مول وماي سيتي سنتر والسيف مول وقرية البري مول والمركز التجاري العالمي ومكاني مول 1 و2.

تضم مراكز العين كلاً من الجيمي مول والعين مول والفوعة مول وبراري مول وهيلي مول، كما تمت إعادة افتتاح 3 مراكز في منطقة الظفرة وهو سيتي مول وويسترون مول والرويس مول.

من ناحية أخرى كشفت نتائج الجولات التفتيشية تصاعد الإنذارات ضد المحال التجارية خلال النصف الأخير من مايو بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأسبوع الأول من مايو والأسبوع الأخير من أبريل الماضي.

وسجلت الدائرة خلال الفترة من 7 مايو إلى 27 مايو 271 إنذاراً منها 118 إنذاراً خلال أسبوع من 21 مايو إلى 27 مايو ليرتفع بذلك عدد الإنذارات في مايو إلى 281 إنذاراً وهو أعلى معدل للإنذارات في تاريخ دائرة التنمية الاقتصادية في شهر واحد.

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