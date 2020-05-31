استطلاع حول تحديات المصدرين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، عن إنشاء برنامج لاستقبال آراء ومقترحات الشركات المصدرة المسجلة في أبوظبي بشأن التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل تداعيات أزمة «كورونا كوفيد 19»، بهدف دراستها وتقديم الدعم لها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة: إن الهدف من هذه المبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير على مستوى الإمارة، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو معالجة العوائق اللوجستية التي تتسبب في رفع التكاليف، بما يمكّن المصدرين من زيادة صادراتهم، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارة بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم المنتج المحلي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من خلال تقديم الدعم للشركات والمصانع الوطنية المصدرة والمستوردة، بما يمكّنها من تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وأوضح أن آلية استقبال تحديات ومقترحات الشركات المصدرة ستكون من خلال برنامج يوفر قناة للتواصل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة من خلال البريد الإلكتروني ADEXPORTSUPPORT@DED.ABUDHABI.AE، إذ سيدعم فريق العمل المعني الصادرات في الدائرة بدراسة وتحليل التحديات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى أصحاب القرار لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

عوائق

نوه غانم محمد الفندي المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، بأن تحديات التصدير التي رصدتها الدائرة من خلال إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة يمكن تحديدها في عوائق خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها كتحديات التعرفة الجمركية المتمثلة في السلع المستوردة أو فرض رسوم حماية أو دعم أو مكافحة إغراق لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة.

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