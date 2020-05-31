زيادة في معدلات الطلب لأسلوب العمل عن بُعد

قال أبهيشك شارما، شريك القطاع العام في شركة الاستشارات أوليفر وايمان: «سيشهد القطاع التكنولوجي نوعاً من التزايد في نشاطه، وفي حال ثبوت كفاءة وفعالية مقاربة العمل عن بُعد على نطاق واسع، من المرجح أن يتم اعتمادها على نحو مستدام، لما تُوفره من مزايا واضحة تتمثل في الفعالية من حيث تكاليف المساحات المكتبية».

قال جيف يوسيف، شريك، القطاع العام، في شركة أوليفر وايمان: «يُمكن لمفهوم العمل عن بُعد أن يُغيّر قواعد اللعبة، لا سيما عندما يُدرك أصحاب العمل والموظفون أنّهم قادرون على تقديم المستوى ذاته من الإنتاجية بعيداً عن المكاتب، ولكن يتمثل التحدي في إمكانية سماح التكنولوجيا والأنظمة باعتماد هذه المقاربة، فما زالت بحاجة لتكون أكثر استقراراً وسهولةً في الاستخدام».

وقال سايمون موكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ميت أب كول: «يشهد المشهد التجاري بالتأكيد تحولًا كبيراً، وتضطر الفرق على مستوى العالم إلى إجراء تغييرات كبيرة في طريقة عملها، والتواصل بعيداً عن البيئة المكتبية المعتادة، وتعمل الشركات على تعزيز ومراجعة ممارسات العمل الحالية».

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