«التزام» تعزّز الاستثمار في التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «التزام لإدارة الأصول» عن تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا عبر تطوير تقنية متقدمة تعزز جهودها المتواصلة في خدمة العملاء بكفاءة عالية، والحفاظ على استمرار العمل في مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19».

وخلال العام الماضي، أطلقت الشركة عدداً من المشاريع كجزء من خطتها التكنولوجية التي تمتد على 5 سنوات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقدّم الشركة ونجاحها وساهم في تعزيز استمرارها وسط الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.

وقال كريس روبرتس، المدير التنفيذي للمجموعة: تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في توفير حلول مبتكرة لعملائنا في إدارة الأصول، ولذلك نسعى بشكل مستدام إلى مواكبة التطورات التقنية ضمن القطاع.

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