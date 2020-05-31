تمديد تأمين سيارات العاملين بالخطوط الأمامية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آر إس إيه»، المتخصصة في مجال تقديم خدمات التأمين، عن توفير تغطية مؤقتة للتأمين على سيارات العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة تفشي فيروس «كوفيد 19»، تعبيراً عن شكرها لجهودهم في خدمة المجتمع.

وقال مارتين رويغ، الرئيس التنفيذي للشركة: تأتي هذه الظروف المفاجئة التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19» لتذكرنا بأهمية الوقوف جنباً إلى جنب، لذلك نعلن عن هذه المبادرة للعاملين في الخطوط الأمامية ولعملائنا، ونسعى إلى مواصلة دعم العملاء الذين قد يحتاجون إلى تقسيط تكلفة التأمين.

وتعاونت شركة «آر إس إيه» للتأمين مع بنك (HSBC)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، من أجل توفير خيار تسديد سهل ومن دون فائدة لمساعدة العملاء على دفع مبلغ التأمين على فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر كي يتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة.

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