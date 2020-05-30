«بوكينغ.كوم»: دبي خامس وجهات الأحلام للمسافرين الدوليين

المصدر: دبي- سيد صالح

اختار المسافرون من مختلف أنحاء العالم دبي كخامس وجهة عالمية يحلمون بزيارتها بعد انحسار فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19»، وذلك وفقاً لما أعلنه أمس موقع «بوكينغ. كوم» الهولندي العالمي الشهير المتخصص في حجز الرحلات السياحية الغرف الفندقية.

وأفصح الموقع أمس عن بياناًت جمعها من المتعاملين معه في كافة أنحاء العالم على مدار الشهريين الماضيين، وذلك لرصد الــ 20 وجهة سياحية عالمية الأكثر شعبية لديهم والتي يرغبون بزيارتها عند عودة حركة الطيران العالمية والتي توقفت بسبب تفشي «كوفيد-19».

وأجمع عملاء الموقع الذين اختاروا دبي بأنهم يرغبون يزيارتها للتمتع بالخيارات الوفيرة من الفنادق والمنتجعات ذات الفخامة البالغة التي توفرها لهم. ومن أبرزها على سبيل المثال «فايف جميرا فيليدج».

وتفوقت دبي على طوكيو، بانكوك، اسطنبول، برشلونة، نيويورك، بالي، ألدر الروسية، روما، لشبونة، أمستردام، براغ، مدريد، سوتشي الروسية، وبرلين، والتي جاءت في المراكز من السادس وحتى العشرين، على التوالي.

وكانت صدارة القائمة من نصيب لندن، فيما جاءت سانت بطرسبرغ الروسية في المركز الثاني، وحلت باريس ثالثة وموسكو رابعة.

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