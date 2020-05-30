"أونكتاد": الإمارات الــ 14 عالمياً في صادرات الموضة

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنفَت الإمارات في المركز الـ 14 عالمياً في صادرات الموضة والسلع المتعلقة بها كالملابس الجاهزة، الأقمشة والمنسوجات، وفقاً للتقرير الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وأفاد التقرير بأن نسبة صادرات الإمارات من الموضة والسلع المتعلقة بها بلغت ما يقرب من 2% من الصادرات العالمية في 2019، وذلك استناداً إلى عدد الحاويات على سفن تصدير الملابس التي خرجت من الإمارات على مدار العام الماضي، باستخدام وحدة مكافئة لعشرين قدماً، وهي وحدة قياسية لرصد كمية البضائع المنقولة في حاويات.

وتساوت الإمارات في نفس النسبة وفي المركز الــ عالمياً مع كلٍ من أستراليا، كمبوديا ومصر، كما تناصفت الإمارات مع مصر المركز الأول إقليمياً، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتفوقت الإمارات على كلٍ من المملكة المتحدة، بريطانيا وألمانيا، والتي تساوت جميعهاً في المركز الـ 15 عالمياً.

وكانت صدارة دول العالم في تصدير الموضة من نصيب الصين، حيث تجاوزت نسبة صادراتها العام الماضي 36% من إجمالي صادرات الموضة العالمية.

وبفارق كبير، حلت الهند في المركز الثاني بنسبة بلغت حوالي 6%، فيما اقتسمت ماليزيا وتايوان المركز الثالث بنفس النسبة، وهي 5%.

وأفاد تقرير «أونكتاد» أيضاً بأن نسبة صادرات الإمارات من الموضة والسلع المتعلقة بها إلى إجمالي صادراتها بشكل عام في 2019 بلغت 9,5%، وهي نفس النسبة في تايلاند.

وتطرق التقرير إلى التحديات المُنتَظَر أن تواجهها الموضة العالمية كصناعة وكتجارة أيضاً من جَرًاء تفشي فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19» في كافة أنحاء العالم.

واستعرض التقرير هذه التحديات فذكر أن أهمها ضعف الطلب بسبب توقف غالبية مظاهر الحركة في عدد ليس بالقليل من دول العالم لفترة طويلة خوفاً من انتشار العدوى بالجائحة، وأيضاً اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتراجع حركة النقل البحري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز