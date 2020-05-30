"اقتصادية دبي" تدعم تعاوناً لتوفير الخضراوات والفواكه عبر متجر إلكتروني

المصدر: وام

أعلنت اقتصادية دبي عن تنسيق تعاون بين ’إن آر تي سي فريش‘ و’إنستاشوب‘؛ تطبيق لتوصيل منتجات البقالة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لتلبية الاقبال المتزايد على شراء الفواكه والخضروات الطازجة، حيث سيتمكن المستهلكون من الحصول على المنتجات الطازجة في منازلهم في نفس اليوم وبطريقة آمنة وملائمة.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات، وانسجاماً مع ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المتاجر الإلكترونية.

وسيتمكن المستهلكون من خلال هذا التعاون المشترك من الحصول على مجموعة كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة عالية الجودة من إن آر تي سي فريش على منصة إنستاشوب من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 بعد منتصف الليل، وسيتم الدفع مسبقاً أونلاين عبر التطبيق لضمان سلامة العملاء ومندوبي التوصيل.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: "يسعدنا تنسيق هذا التعاون البنَاء بين ’إن آر تي سي فريش‘ و’إنستاشوب‘ والذي ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع، حيث لوحظ اقبال المواطنين والمقيمين على استخدام التطبيقات الذكية كبديل عن الشراء التقليدي كونها تشكل جزءاً من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين. وسيساهم التعاون في التخفيف على المواطنين والمقيمين في ظل هذه الأوقات والظروف الراهنة، بحيث يتم توصيل احتياجاتهم ومستلزماتهم بكل سهولة ويسر، وبطريقة آمنة وذات كفاءة عالية".

ومن جانبه، قال محمد نصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن آر تي سي " التعاون مع إنستاشوب سيمكننا من الاستفادة كثيراً من فرق التوصيل لتزويد المزيد من المنازل بالمنتجات الطازجة. وبدعم كامل من اقتصادية دبي، نتطلع أيضًا إلى توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات الطازجة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".

وقال جون تسيوريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنستاشوب " ستتيح هذه الشراكة لزبائننا الفرصة لشراء الفواكه والخضروات الطازجة عالية الجودة من مورد محلي على إنستاشوب".

وتواصل المنصة التجارية الإلكترونية إنستاشوب باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية في كل خطوة من سلسلة التوريد وشبكات التوصيل الخاصة بها للمساعدة في الحفاظ على توريد وتسليم الفواكه والخضروات العالية الجودة في جميع أنحاء الإمارات.

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