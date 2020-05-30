سياحة دبي تفتح زيارة الشواطئ الفندقية لغير النزلاء

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تحديثا جديدا على اشتراطات القطاع الفندقي تتضمن السماح للضيوف الخارجيين ومن غير نزلاء الفنادق شراء تذاكر دخول الشواطئ بعد ان كان الامر يقتصر في وقت ساتبق على السماح لنزلاء الفنادق فقط .

وركزت التحديثات الجديده على ضرورة اتباع الارشادات الصادرة مسبقا بخصوص الرياضات المائية مع ضرورة وضع الاعلانات والقواعد العامة في اماكن واضحة وعند المداخل حتى يتسنى رؤيتها من قبل الجميع .

وفيما يتعلق بالقواعد الإرشادية للأنشطة السياحية الاخرى الخاصة بالشواطئ فإنه غير مسموح باستخدام مرافق الاستحمام ويجب على العملاء إحضار البياضات الخاصة بهم وإستعمال أدوات الطعام ذات الإستخدام الواحد فقط وتنظيف جميع القوارب وتطهير سترات النجاه بعد كل مستخدم واستخدام الاقنعة والقفازات الزامي على الجميع.

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