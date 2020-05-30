"اقتصادية أبوظبي" تطلق برنامجاً لاستقبال آراء ومقترحات شركات الاستيراد والتصدير

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي برنامجاً لاستقبال آراء ومقترحات شركات الاستيراد والتصدير المسجلة في إمارة أبوظبي بشأن التحديات التي تواجهها خاصة في ظل تداعيات أزمة "كوفيد-19"، وذلك بهدف دراستها وتقديم الدعم لها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن المبادرة تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة التصدير على مستوى الإمارة سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو معالجة العوائق اللوجستية التي تتسبب برفع التكاليف بما يمكن المصدرين من زيادة صادراتهم من خلال تعزيز تنافسيتها، وكذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وسيقوم فريق العمل المعني بدراسة وتحليل التحديات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها بعد تقديمها من خلال برنامج يوفر قناة للتواصل عبر البريد الإلكتروني:

ADEXPORTSUPPORT@DED.ABUDHABI.AE

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز