«آيسر» تتوقع نمو مبيعاتها %15 بنهاية 2020

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر في الشرق الأوسط إن أزمة كوفيد 19 انعكست نمواً في مبيعات الحواسيب المحمولة في القطاعات الحكومية والخاصة في الإمارات منذ مارس الماضي، متوقعة نمو مبيعات «آيسر» في الدولة بمعدل لا يقل عن 15% بنهاية العمل الحالي.

وأوضحت كرم في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن سوق الإمارات من أهم أسواق الحواسيب بالنسبة للشركة التايوانية وخصوصاً في ظل الجهود التي تكرسها حكومة الدولة لتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتطوره في جميع المجالات، ما سهل الكثير من تحديات المرحلة الدقيقة التي نمر بها اليوم .

وذلك من خلال إطلاق خدمات جديدة ضمن تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتزويد المدارس والجامعات أنظمة وأجهزة ذكية في جميع المراحل، وهو ما شجّع الشركات على إيجاد حلول عصرية بالاستعانة بشركات التكنولوجيا مثل شركة آيسر. وتوقعت أن يتخطى نمو الأجهزة النحيفة والخفيفة تحديداً نسبة 100%، لافتة إلى أن 80% من أجهزة «آيسر» المباعة في الإمارات هي ضمن الحواسيب المحمولة الخفيفة والنحيفة.

شركاء

وأضافت: سنتابع العمل عن قرب مع جميع شركائنا في مجال التعليم لإكمال مساهمتنا في هذا المجال حيث قمنا مؤخراً بتوزيع 45000 جهاز على أكثر من 100 مدرسة حكومية. كما ستكون الإمارات أول دولة في المنطقة نطرح فيها أجهزة «آيسر» الجديدة للأفراد وللشركات. وقد شهد قطاع الحواسيب المحمولة في الدولة نمواً ملحوظاً ابتداءً من شهر مارس 2020، ليس فقط في قطاع التجزئة بل في جميع المجالات، حيث فرض التعلم عن بعد ومتابعة السنة المدرسية من البيت واقعاً جديداً، فاليوم لكل طالب حاسوبه الخاص.

وقالت: من جهة أخرى دفع العمل من البيت بالشركات إلى شراء أجهزة لموظفيها لمتابعة العمل عن بعد. أما الحجر الصحي وحظر التجوال فقد دفع الكثيرين إلى شراء حاسوب جديد لمواصلة الاتصال بالأحباب والعائلة واللهو بالألعاب الإلكترونية أو مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى وشراء البضائع عبر الإنترنت.

وفي آخر التقارير التي وصلت إلينا عن سوق المستهلك في الإمارات، بلغ نمو الحواسيب المحمولة نحو 57% في شهر آذار مقارنة بالسنة الماضية. أمّا أكثر أنواع الحواسيب طلباً، فكانت الحواسيب النحيفة الخفيفة والحواسيب المتحولة وحواسيب الألعاب.

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