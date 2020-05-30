الإمارات مركز عالمي لتصدير التقنيات الخضراء

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الإمارات قطعت خطوات جدية نحو التحول إلى مركز عالمي لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، وبلوغ مرتبة عالمية متقدمة في الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يمهد لفرص عمل جديدة والمزيد من المنتجات والخدمات المستدامة.

وأضاف المعيني في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن الهيئة تسعى ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، إلى تقليل آثار التغير المناخي من جهة، والانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام من جهة أخرى، من خلال التركيز على ترشيد استهلاك المياه وغيرها من ممارسات الاستدامة بهدف أن تصبح الدولة أحد الرواد العالميين في هذا المجال.

وأضاف: حققت «مواصفات» طفرة هائلة في ملف ترشيد استهلاك الطاقة على صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، من خلال نظام تصنيف النجوم في ملف كفاءة الطاقة، والذي جعل أسواق الإمارات مركزاً رئيساً للمنتجات الكهربائية ذات الكفاءة، وأصبحت نسبة هذه المنتجات الحاصلة على 3 و4 و5 نجوم تمثل 80% من إجمالي المنتجات بأسواق الإمارات خلال العام الماضي.

واعتبر أن نظام تصنيف النجوم الذي طورته الهيئة، أسهم في توفير 3.8 ملايين جالون من المياه، و3292.5 ميجاوات/‏ ساعة من الكهرباء خلال العام الماضي فقط.

وأضاف: تقوم الهيئة باستمرار بتطوير اللوائح والأنظمة المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية، لترقية نظام تصنيف النجوم، فكلما زادت النجوم على بطاقات كفاءة الطاقة، كلما حققت الأجهزة وفراً في الاستهلاك، بصورة تنعكس على المستهلك نفسه، وعلى الاقتصاد الوطني، والبيئة.

رؤية الاستدامة

وتعمل الهيئة ضمن رؤية واضحة في ملف الاستدامة ضمن 3 قطاعات، قطاع المنتجات الاستهلاكية، وقطاع مواد البناء، وقطاع النقل والتنقل الذكي، فيما استهدفت في ملف المنتجات الذي يعد الأكثر تأثيراً على الاستهلاك، تصنيف الأجهزة بنظام النجوم، ليمكن المستهلك من معرفة استهلاكه واتخاذ قراره الاستهلاكي المناسب.

وبحصول المنتجات على التصنيف، تعد المنتجات الأعلى في النجوم (خمس نجوم) هي الأكثر ضماناً لاستهلاك الطاقة. بدءاً من مكيفات الهواء وترقية الأجهزة إلى طرازات 4 و5 نجوم، وفي العام 2019، حدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لائحتي مكيفات هواء الغرف، والمكيفات التجارية، واستحدثت لائحة المركبات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين.

طاقة شمسية

وأضاف المعيني: طورنا خلال العام الماضي النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، والذي يميز دولة الإمارات في محيطها الخليجي، ويعد من أهم الأنظمة الاستراتيجية الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، كما أنه يسهم بشكل لافت في الحفاظ على البيئة في الدولة.

حيث يستهدف النظام خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة لكافة منتجات الطاقة الشمسية من خلايا شمسية ومحولات وكابلات وموصلات، حيث يصل الاحتياج السنوي المتوقع من الكهرباء على مستوى الدولة 40 ألف ميغاواط في عام 2020 بنمو سنوي تراكمي بنسبة 9%..

تراجع

تراجعت بشكل كبير الأجهزة الكهربائية من طراز نجمة ونجمتين، في مقابل زيادة لافتة في الأجهزة من طراز 5 نجوم في أسواق الدولة من أجهزة مكيفات هواء الغرفة، والغسالات / مجففات الملابس، والثلاجات / المجمدات، وسخان مياه التخزين الكهربائي، وغسالات الصحون وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز