مبادرات نوعية من مجلس سيدات أعمال الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة أن مجلس سيدات أعمال الشارقة حقق على مدى الأعوام الخمسة الماضية، إنجازات بمبادرات نوعية عبر مضاعفة عدد العضوات إلى 2246 عضوة، وترسيخ بيئة محفزة لسيدات ورائدات الأعمال للاندماج في العمل الاقتصادي من خلال تنظيم ورش العمل والمعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية ورحلات العمل، إلى جانب المشاركة بالكثير من الفعاليات الاقتصادية المهمة داخل الإمارات وخارجها، كما أنه استمر خلال أزمة «كورونا» في تقديم خدماته عبر تنظيم الورش الإلكترونية لتطوير مهارات رائدات الأعمال.

وقالت إن المجلس ضاعف عدد العضوات المنتسبات إليه من 2016 ولغاية أبريل الماضي، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 2246 عضوة، 60% منهن مواطنات و40% من غير المواطنات، في حين كان العدد في 2016 نحو 1284 عضوة.

مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمثلن 46% من العضوات، بينما تبلغ نسبة المهنيات 49% والطالبات 5%، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع النسوية المستدامة في الشارقة وتأسيس بيئة محفزة لسيدات ورائدات الأعمال، كما قدم المساعدة الفنية اللازمة للسيدات الراغبات في إطلاق أعمالهن، وأتاح لهن الفرصة للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية، وساعدهن على إبرام شراكات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات وخارجها، إلى جانب تنظيم ورش العمل والبعثات التجارية.

خدمات

وأضافت إن المجلس خلال أزمة كورونا استمر في تقديم خدماته عبر تنظيم الورش الإلكترونية لتطوير مهاراتهن في فترة البقاء في المنزل، وإطلاقه العديد من المبادرات لإتاحة الفرصة للعضوات للاستفادة من خدمات التدريب والاستشارات عبر تطبيقه الإلكتروني وتعريفهن بالقطاعات الجديدة التي استحوذت على اهتمام الأسواق التجارية في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية.

مبينة أن نظام العضوية يشمل خمسة أنواع رئيسة، وهي، رائدات الأعمال، والمهنيات، والمنتجات، والطالبات، والأفراد، كما يشمل برنامج العضوية سيدات أعمال من 21 فئة مختلفة، ومنها العقارات، والاستشارات القانونية، والتعليم، والإدارة، والفنون والحرف، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات.

وبينت أن المجلس وفر خدمة النافذة الواحدة الحصرية لرائدات الأعمال في 2017، وأطلق أول تطبيق عبر الهاتف المتحرك في 2017، وأبرم العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية في 2018، كما أطلق منصة «حوار المجلس» وحملة زيارات المجلس والحملة التعريفية للطالبات في 2019.

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