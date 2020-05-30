معهد المحاسبين يخفّض الرسوم

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق معهد المحاسبين الإداريين حملة عالمية لدعم البرنامج التأهيلي «ابدأ مستقبلك اليوم» لشهادة المحاسب الإداري من خلال توفير خصم 50% على رسوم الانتساب وعضوية الانضمام إلى المعهد، وتستمر الحملة لغاية 5 يونيو المقبل.

يركز المعهد من خلال هذه الحملة على تشجيع المحاسبين لمواصلة صقل مهاراتهم التي ستساعدهم في مستقبلهم المهني على الرغم من التحديات التي يواجهونها بسبب جائحة «كورونا»، كما تؤكد الحملة دور المعهد المستمر في دعم المحاسبين من خلال تسليط الضوء على أهمية اكتساب مهارات جديدة بما يواكب الحياة العملية.

وقد وسع معهد المحاسبين الإداريين هذا العرض إلى مقدمي تدريب شهادة المحاسب الإداري حول العالم من أجل مساعدة مرشحيهم على مواصلة أهدافهم في الحصول على هذه الشهادة العالمية المرموقة، حيث يمكن استخدام الرمز CMA50 للحصول على الخصم ضمن جميع الدول التي تشملها الحملة.

وقال جيف طومسون، الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد: يعزز معهد المحاسبين الإداريين من خلال هذه الحملة العالمية التزامه تجاه تطوير الكفاءات المتخصصة في المالية والمحاسبة مع إرشادهم حول كيفية إضافة قيمة إلى مؤسساتهم، ويؤكد الحصول على شهادة CMA اكتساب هذه الكفاءات للخبرات المطلوبة لفهم التقنيات والاستراتيجيات المتقدمة وتساعدهم في تحقيق أهدافهم المهنية.

وأضاف طومسون: يلتزم المعهد من خلال مسؤوليته المجتمعية بدعم قدر الإمكان المهن المتعلقة بالمالية والمحاسبة، خصوصاً في هذه الفترات الحرجة التي نعيشها جميعاً، حيث نؤمن بأنه لدينا القدرة على الخروج من هذه الجائحة أقوى مما كنا عليه سابقاً وأن التعليم واكتساب المهارات بشكل مستمر هو المفتاح للتصدي لهذه الجائحة وغيرها من التحديات في المستقبل.

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