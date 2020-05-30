البنك الدولي: الإمارات تحقق أداءً فائقاً في الطاقة المستدامة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد تقرير صادر أمس من البنك الدولي أن الإمارات تحقق أداءً فائقاً على صعيد الطاقة المستدامة، وهو أحد الأهداف الــ 17 الشهيرة للتنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في 2015.

وجاء التقرير بعنوان «تقرير التقدم في الطاقة 2020»، ضمن سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بعنوان «رصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة».

ويرصد التقرير مستوى التقدم الذي حققته كل دولة على مدار العام الماضي فيما يتعلق بتوفير الطاقة المستدامة والموثوقة بسعر مناسب لجميع السكان، باعتباره الهدف السابع مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمعروفة أيضاً باسم «جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة».

وأفاد التقرير بأن الإمارات حافظت منذ عام 1990 وحتى الآن على تفوقها في قطاع الطاقة الكهربائية. فقد بلغت نسبة وصول سكان الإمارات في كافة مناطق الدولة إلى الطاقة الكهربائية 100%. وتحقق الإمارات العلامة الكاملة في تغطية خدمات الطاقة الكهربائية منذ عام 1990، حيث تغطي الخدمات كافة مناطق الدولة من دون استثناء، بما في ذلك المناطق النائية.

وفيما يتعلق بقدرة سكان الإمارات على الطهي النظيف، فقد بلغت النسبة 95% من السكان، وهي نفس النسبة منذ 1990.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، بلغ الحجم الإجمالي لاستهلاك الإمارات منها في آخر قراءات التقرير 2062,7 بيتاجول.

وفيما يتعلق بكثافة الطاقة، «وهو مقياس سلبي يرصد انعدام كفاءة الطاقة، بمعنى أنه كلما ارتفعت الدرجة التي تحصل عليها الدولة في هذا المقياس، كلما أشار ذلك إلى ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع كلفة تحويلها في الدولة»، فقد انحفضت في الإمارات خلال العام الماضي إلى أدنى حد، فبلغت «-4,2%».

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