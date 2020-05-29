«الاتحاد للطيران» تستعد لتشغيل رحلات منتظمة مطلع يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم مجموعة «الاتحاد للطيران» أن الناقلة بدأت بقبول حجوزات جديدة للرحلات حالياً على امتداد شبكة وجهاتها العالمية وذلك تمهيداً لعودة تشغيل رحلاتها المنتظمة بدء من مطلع يوليو القادم، بناءً على رفع قيود السفر المفروضة، وذلك إلى جانب رحلات الربط بين المملكة المتحدة وأستراليا، وذلك مع استعداد الناقلة بتشغيل جدول رحلاتها الدولية من وإلى أبوظبي .

وأضاف المتحدث، في تصريحات صحافية أمس: "لايزال تعليق رحلات الركاب من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول. وتم اتخاذ هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 ويخضع القرار للمراجعة المستمرة."

وأوضح المتحدث أن الناقلة ستقوم بزيادة عدد الرحلات الخاصة طوال شهري مايو ويونيو والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسية حول العالم والبالغ عددها حالياً 19 وجهة تشمل أمستردام، برشلونة، بروكسيل، دبلن، فرانكفورت، جينيف، جاكرتا، كوالالمبور، لندن، مدريد، مانيلا، مالبورن، ميلانو، باريس، سيؤول، سنغافورة، سيدني، طوكيو، زيوريخ.

كما تشغل الناقلة عدد من رحلات الاتجاه الواحد إلى أبوظبي من 17 وجهة لمساعدة المواطنين والمقيمين على العودة إلى الإمارات، والوجهات هي: امستردام، برشلونة، دبلن، فرانكفورت، جينيف، جاكرتا، كوالالمبور، لندن، مدريد، مالبورن، مانيلا، ميلانو، طوكيو، باريس، سيؤول، سنغافورة، سيدني.

وأكد المتحدث أن «الاتحاد للطيران» تواصل التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والسلطات التنظيمية والصحية، وتقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد المتحدث أن الناقلة طبقت برنامج تعقيم شامل لكافة نقاط عبور المسافرين ويشمل خدمات الطعام، التنظيف العميق للطائرات والمقصورات، والفحص الحراري، والفحص الصحي، إلى جانب خدمة الوجبات، والنقل إلى المطار وغيرها من الخدمات."

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