اقتصادية دبي تراقب التزام مراكز تعهيد الخدمات الحكومية بالإجراءات الوقائية

المصدر: دبي - بشار باغ

رافقت «البيان» فرق تفتيش اقتصادية دبي خلال جولة ميدانية لمركز الطوار سنتر، وتم خلال الجولة التأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية الخاصة بمراكز تعهيد الخدمات الحكومية.

وأوضح عبدالعزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، أن التدابير الوقائية لهذه المراكز تشمل وضع حاجز شفاف أو زجاجي على طاولات الاستقبال وخدمة العملاء لضمان المسافة الاجتماعية والسماح بمشاركة المستندات من جانب الحاجز.

بالإضافة إلى إلزامية ارتداء الموظفين للأقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة، إلى جانب التأكد من الحفاظ على مقياس المسافة 2 متر في جميع المناطق العامة والمصاعد ومكاتب الخدمة وخدمة العملاء ومناطق الانتظار وما إلى ذلك، إضافة إلى كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى الصادرة عن اقتصادية دبي.

وأشاد بمستوى الالتزام العالي لدى مختلف المنشآت التجارية العاملة في الإمارة بما فيها مراكز تعهيد الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن فرق اقتصادية دبي تحرص على التواصل الدائم مع كافة قطاعات الأعمال للتوعية بالتدابير الخاصة بكل قطاع والمساعدة على تجاوز أي تحديات قد تعترضها خلال استكمال الجاهزية لاستقبال الزوار والمراجعين.

ولفت إلى أن فرق تفتيش اقتصادية دبي تحرص خلال جولاتها على رصد مستوى تنفيذ الإجراءات المرعية بكافة تفاصيلها بما يضمن حماية الجميع سواء العاملين أو الزوار على حد سواء، مشيراً إلى أن التقيد بالتدابير الوقائية من المنشآت والزوار على حد سواء يعزز استمرارية الحركة التجارية والاقتصادية في مجمل القطاعات التي شملها قرار استئناف الأنشطة التجارية.

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