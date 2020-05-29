الأحواض الجافة تبدأ المشروع الثاني لمزرعة الرياح «هولاندسي كاست زويد»

المصدر: دبي- البيان

نظمت الأحواض الجافة العالمية، المزوّد لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، احتفالاً خاصاً، للإعلان عن بدء إنتاج محطة المحولات العلوية لتيار الجهد العالي المتردّد، التي تحمل اسم «هولاندسي كاست زويد بيتا»، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصارمة ضد انتشار فيروس «كورونا».

وهذه هي التجهيزات العلوية الثالثة من نوعها، التي ستقوم الأحواض الجافة العالمية ببنائها لصالح شركة «بتروفاك»، والمستخدم النهائي «تينيت»، والمشروع الثاني لمزرعة الرياح «هولاندسي كاست زويد».

وستشكل منصة تيار الجهد العالي المتردّد، جزءاً من مزرعة الرياح لإنتاج الطاقة المتجددة، وتقع ضمن شبكة توصيل «هولاندسي كاست زويد» في قطاع هولندا ببحر الشمال. وسيبلغ وزن التجهيزات العلوية حوالي 3700 طن، وستكون لها استطاعة توصيل تبلغ 700 ميغاواط.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية: تتمتع الأحواض الجافة العالمية، بسجل مميز في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى وجه التحديد، البنية التحتية للمشاريع البحرية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال مزارع الرياح. وتم إطلاق المراحل الأولى من العمل على منصة «ألفا» لمزرعة الرياح «هولاندسي كاست زويد»، ويسعدنا أن نبدأ العمل على المنصة الثانية «بيتا».

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