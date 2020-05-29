«اقتصادية رأس الخيمة» تقرّ ضوابط عملية لإعادة فتح المراكز التجارية

المصدر: رأس الخيمة – وام

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بموجب تعميم أصدرته مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية على مستوى الإمارة اعتباراً من الأمس.

ويتضمن التعميم تحديد ساعات العمل للأنشطة التجارية في هذه المراكز لتبدأ من الساعة العاشرة صباحاً في حين تحدد فترات الإغلاق وفق ما تقرره الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع تقييد بعض الأنشطة التجارية والخدمات بما يشمل صالات السينما، والنوادي الرياضية، ومراكز الترفيه.

وشدد التعميم على ضرورة إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30 % ومنع من يزيد عمره عن 60 سنة أو يقل عن 12 سنة من الدخول، وتحديد عمل المطاعم بسعة 30 % بحد أقصى، شرط عدم السماح لأكثر من 4 أشخاص كحد أقصى بالجلوس على طاولة واحدة واعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات.

وأكدت الدائرة ضرورة فحص كافة العاملين في شركات التنظيف والأمن والحراسة المتعاقدة مع إدارة المركز، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات من قبل كافة الزوار، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم، وإدارة مواقف السيارات وتقييد السعة إلى النصف، مع السماح بتواجد 3 أشخاص كحد أقصى في كل سيارة.

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