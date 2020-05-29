أسواق دبي تستقبل الجمهور باحترازات متكاملة

المصدر: دبي - بشار باغ

تستقبل الأسواق التجارية في دبي الزوار والمتسوقين مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمختلف القطاعات والمنشآت بما يضمن توفير بيئة آمنة لمزاولة العمل التجاري تحمي صحة وسلامة الجميع وتدعم استمرار حركة الاستهلاك والتجارة.

من جانب آخر، يشترك الأفراد أيضاً بالمسؤولية من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي.

وفي ظل ثقة الجميع أفراداً وشركات بالتدابير الاحترازية والجهود المبذولة للتأكد من التزام كافة القطاعات بها، ومع ازدياد الوعي المجتمعي بأهمية اتباع كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، عادت الحركة إلى شرايين مجمل القطاعات وانطلقت مسيرة الانتعاش تدريجياً مدعومة بحرص كافة الجهات على ضمان الصحة والسلامة العامة واتباع كافة الاشتراطات والقواعد الاحترازية.

وتشهد الأسواق المفتوحة ومراكز التسوق أجواءً إيجابية مع عودة الزوار والمتسوقين مع تفاؤل عززته المحفزات والإجراءات الحكومية الهادفة لحماية صحة المجتمع والاقتصاد المحلي في آن واحد.

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