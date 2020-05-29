«سياحة أبوظبي» تدعو الفنادق لاستخدام «الحصن»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة للمشاركة في الحملة الوطنية لحماية الأفراد الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تهدف لتشجيع جميع الأفراد للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم والمجتمع والحد من انتشار الوباء من خلال تحميل تطبيق «الحصن» الرسمي لـ «كوفيد 19».

وذلك انطلاقاً من التزامها بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة لكل من الموظفين والزوار والسائحين في العاصمة.

وأضافت الدائرة، في تعميم حديث أمس، أن التطبيق تم تطويره في الإمارات كمبادرة وطنية مشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودوائر الصحة المحلية، والذي تم اعتماده من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيرة إلى أن التطبيق يعد منصة رقمية خاصة باختبارات فيروس «كورونا» ويهدف استخدامه إلى ضمان حماية الأفراد والمجتمع ودعم الجهود الرامية إلى احتواء الوباء.

وذكرت أن التطبيق يتوفر على متاجر «أي أو إس» و«أندرويد» للتحميل مجاناً والقيام بالتسجيل من خلال إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف المتحرك ويتبعه إدخال رقم «OTP» الذي سيتم إرساله إلى الرقم المدرج مع ضرورة تشغيل البلوتوث وتفعيل خدمة إرسال الإشعارات للهواتف الذكية.

وأوضحت الدائرة أنها تشجع جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة لتحميل التطبيق في جميع هواتف العاملين لديهم بالإضافة إلى توجيه الشركات المتعاقدة مع الفنادق والمنشآت لتحميل التطبيق لموظفيها، مشيرة إلى إمكانية استخدام التطبيق من قبل الزوار في حال رغبوا بذلك.

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