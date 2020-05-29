أبوظبي تطلق ترخيص تنظيم الفعاليات عن بُعد

المصدر: (أبوظبي – البيان)

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بعقد وتنظيم الفعاليات التي تتم عن بُعد اعتباراً من 17 الجاري وتشمل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بشرط تقديمها عبر نظام ترخيص الفعاليات والحصول على التراخيص اللازمة للفعالية والمتحدثين، تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه موجه للمنشآت السياحية والفندقية في الإمارة، أنه يتطلب التزام الفنادق والمنشآت السياحية بإرفاق أجندة الفعاليات، موضحاً فيها تفاصيل الفعالية مثل التاريخ والوقت والمكان مع تعهد بأن تكون الفعاليات عن بُعد ولا يوجد بها تجمع وإرفاق المستندات الخاصة بالمتحدث لأخذ الموافقات اللازمة.

وأكدت الدائرة ضرورة عدم استغلال التراخيص لعقد فعاليات يكون فيها تجمعات بشرية مع مراعاة شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفق التعاميم السابقة الصادرة عن الجهات المعنية.

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