ثبات أسعار الوقود للشهر الثالث

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

ثبتت اليوم لجنة تسعيرة الوقود أسعار البنزين والديزل لشهر يونيو المقبل للشهر الثالث على التوالي، حيث يصل سعر البنزين ممتاز 1.91 درهم لتر وسعر لتر البنزين خصوصي 95 نحو 1.80 درهم وسعر بنزين بلس 1.72 درهم للتر كما استقر سعر لتر الديزل عند 2.06 درهم.

وأعلنت شركات البترول في الدولة أمس أسعار يونيو على مواقعها على شبكة الإنترنت، مؤكدةً أن العمل بالتسعيرة الجديدة سيبدأ الاثنين المقبل الأول من يونيو وتعد تسعيرة أبريل ومايو الماضيين ويونيو المقبل هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الماضية (منذ ديسمبر 2017).

وتراجعت الأسعار في شر أبريل الماضي نحو ربع درهم للتر الواحد وكان التراجع الأكبر من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

وتعد تسعيرة مايو وأبريل ويونيو هي الأقل خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020. وللمرة الثالثة تراجعت الأسعار على مدار نحو 41 شهراً لما دون درهمين للتر .

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