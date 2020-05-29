رئيس دانوب يسجل شكوى ضد تزوير حساب على «فيسبوك» لجمع تبرعات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «دانوب» أن رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، تقدم بشكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي ضد انتحال شخصيته من خلال حساب مزور على منصة «فيسبوك» للقيام بعمليات احتيال مالية من خلال طلب التبرعات من أصدقائه.

وكان أحد مجرمي الإنترنت أنشأ نسخة مزورة من حساب ساجان على منصة فيسبوك الأسبوع الماضي، وبدأ باستغلال اسمه الشخصي لطلب التبرعات. وعندها، قام أحد أصدقاء السيد ساجان بإخطاره بعد أن اشتبه في الموضوع، ولم يتردد السيد ساجان لحظة في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة فور إعلامه بمحاولة الاحتيال هذه.

ونشر ساجان على موقع فيسبوك بياناً مُرفقاً بصورة توضح الحساب المزور وأخرى تتضمن إحدى الرسائل التي تلقاها العديد من أصدقائه، وقال: «يُرجى أخذ العلم بأنّ شخصاً ما قام بإنشاء حساب مزور باسمي، وبدأ بإرسال رسائل عشوائية للعديد من أصدقائي. وفي حال وصلكم أيّ طلب صداقة أو أي من هذه الرسائل العشوائية التي تطلب تقديم التبرعات والهبات، آمل منكم عدم قبولها والاستجابة لها. وقُمنا بالفعل بتقديم شكوى ضد هذه الجريمة الإلكترونية، ونأمل أن نتمكن من القبض على الجاني في أقرب وقت ممكن».

وكان المحتال يقوم بإرسال الرسائل إلى مجموعة محددة من أصدقاء ومعارف الشخص الذي يستهدفه، وذلك من خلال نسخة مزورة من حساب ساجان على منصة فيسبوك، باستخدام رابط منصة إلكترونية تعمل انطلاقاً من الهند لجمع التبرعات التي تزعم بأنّها ستذهب لدعم طفل يُعاني من اضطراب في الدم.

وقال رضوان ساجان: سارعت لإبلاغ القائمين على منصة فيسبوك بالمسألة ليقوموا بإغلاق الحساب الذي حُذِف بشكل سريع بعد ذلك، ومن ثم قُمت بتقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي بغية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة. وأضاف: لست متأكداً بعد فيما إذا كان المحتال قد نجح في جمع الأموال ولكن هذا التصرف مؤسف للغاية ويدفعنا جميعاً لنكون أكثر حذراً. وأدعو الجميع ليكونوا أكثر يقظة حيال محاولات الاحتيال هذه، لا سيما وأنّها باتت ظاهرة آخذة في التزايد.

وكانت مجموعة دانوب بادرت أخيراً إلى مساعدة أولئك الأكثر تضرراً من الجائحة من خلال توزيع السلال الغذائية المجانية.

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