526 مليوناً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 526 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، في الأسبوع المنقضي، تسجيل 128 مبايعة بقيمة 260.39 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 128.74 مليون درهم و115 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 131.65 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 71 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة ند حصة، ومبايعة بالقيمة نفسها في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 245.04 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 197.83 مليون درهم و45 رهن فلل وشقق بقيمة 47.21 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 90 مليون درهم، ورهن بمنطقة المرقبات بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 20.76 مليون درهم أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 4 ملايين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز