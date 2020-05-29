موانئ دبي تنضم إلى منصة لرقمنة التوريد

المصدر: دبي - وام

أكملت «موانئ دبي العالمية» المراحل الأولى من الاندماج في «تريدلينز» المنصة اللوجستية الرقمية للحاويات القائمة على تكنولوجيا «بلوك تشين» والتي طورتها مجموعة «إيه بي مولر- ميرسك» وشركة «آي بي إم». ومن شأن هذا التعاون تسريع عملية رقمنة سلاسل التوريد العالمية.

وتهدف «موانئ دبي العالمية» من وراء ذلك إلى ربط جميع محطات حاوياتها البحرية والبرية البالغ عددها 82 محطة وكذلك الشركات الفرعية والأقسام اللوجستية بمنصة «تريدلينز».

وقامت محطات حاويات «موانئ دبي العالمية» خلال 2019 بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً من حوالي 70 ألف سفينة.

وتجمع «تريدلينز» البيانات الخاصة بجميع أنشطة سلسلة التوريد العالمية في مكان واحد مثل بيانات أصحاب الشحنات ومشغلي الموانئ وخطوط الشحن. وتهدف إلى تحديث التعاملات الإدارية من خلال استبدال المستندات اليدوية والورقية بحلول رقمية مدعومة بتكنولوجيا «بلوك تشين».

وتتوقع «موانئ دبي العالمية» أن تحسن البيانات الناتجة عن انضمامها للمنصة من كفاءتها التشغيلية، عبر المساعدة على التنبؤ المبكر بشأن تدفق الحاويات عبر شركات النقل المختلفة. ويشمل هذا التنبؤ طريقة النقل المناسبة لكل حاوية بعد البقاء في الميناء، ما يتيح في حالة نقل البضائع الثقيلة من سفينة إلى أخرى أو نقلها عبر منافذ السكك الحديدية تخطيطاً أفضل للساحة التي توضع فيها الحاويات.

وستعزز المنصة قدرات المنصات الرقمية التي أنشأتها موانئ دبي العالمية لإدارة الأعمال اللوجستية عبر الإنترنت وتشمل DF Alliance، وSeaRates، وLandRates،AirRates من خلال تمكين أصحاب الشحنات من نقل البضائع من وإلى أي مكان عبر شبكة موانئ دبي العالمية وخارجها بنقرة واحدة.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن قرار التعاون كفريق واحد مع «تريدلينز» يأتي في إطار الرؤية لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية وخفض التكاليف وخلق القيمة، لافتاً إلى أن موانئ دبي العالمية تسعى إلى تقديم حلول متكاملة في مجال إدارة التوريد لأصحاب البضائع مدعومة بشبكتها العالمية التي تتنوع إمكاناتها بين الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية والعمليات البرية.

وذكر أن تحديث العمليات التي تتم من خلالها الخدمات اللوجستية سيساعد في زيادة كفاءة وفعالية سلاسل التوريد ما يدعم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من الازدهار.

وتتيح منصة «تريدلينز» إمكانية الاطلاع على حركة الشحنات بشكل واضح عبر سلسلة التوريد بأكملها بدءاً من إجراءات الحجز والتخليص وحتى المدفوعات، حيث تعتمد على قدر هائل من البيانات التي تقدمها أطراف عديدة تشمل التواصل المباشر مع أكثر من 110 موانئ ومحطات حاويات وما يزيد على 15 مصلحة جمركية حول العالم بالإضافة إلى عدد متزايد من مقدمي الخدمات متعددة الأنماط. ومن المتوقع استمرار توسعة المنظومة الرقمية بشكل سريع مع انضمام 4 من أكبر 5 مشغلين للموانئ في العالم إلى «تريدلينز».

ميناء كوشين

قامت «موانئ دبي العالمية» بربط ميناء كوشين (الهند) بمنصة «تريدلينز» عبر تقنية «API»، وبما يتم التخطيط لربط وحدات أعمال أخرى من «موانئ دبي العالمية» بما في ذلك خطوط الشحن البحري للمسافات القصيرة (يونيفيدير).

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