ارتفاع الإسمنت والخرسانة بأبوظبي في أبريل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أشارت أبرز مؤشرات تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي إلى ارتفاع متوسط سعر مجموعة «الإسمنت» بنسبة 0.9%، ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020، فيما انخفضت خلال شهر أبريل 2020 متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 20.5% ومجموعة «الديزل» بنسبة 8.4% ومجموعة الحديد بنسبة 2.7% مقارنة بشهر مارس 2020.

جاء ذلك في إطار التقرير الشهري لمؤشر أسعار مواد البناء في أبوظبي خلال أبريل 2020، والذي أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي، حيث رصد التقرير حركة أسعار مجموعات مواد البناء الرئيسة مقارنة بمارس 2020 وأبريل 2019.

وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 6.4%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمبنى» بنسبة 3.0%، ومجموعة «مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخلاط» بنسبة 2.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بأبريل 2019. وسجل التقرير انخفاض متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 28.9%، ومجموعة «الديزل» بنسبة 17.3% ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 12.2% خلال أبريل 2020 مقارنة بأبريل 2019.

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